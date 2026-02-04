李貞秀稱棄中籍遭拒！他揪中國規定「國家工作人員」與「現役軍人」不能退國籍

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀出示機票、放棄國籍文件等，強調她去年曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理。對此，政治工作者周軒指出，依中國國籍法規，僅「國家工作人員」與「現役軍人」不得退出中國國籍，所以，李貞秀是什麼原因？





李貞秀等6人遞補民眾黨不分區立委，3日於立法院宣誓就職，李貞秀受訪時表示，她回中國出生地申請放棄國籍，但不被受理，還一度脫口稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」，隨後改口說是口誤，強調她從出生至今，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，唯一的一本護照，就是中華民國護照。

對此，周軒指出，依中國國籍法，其實是可以「放棄中國籍」的，第十條明訂：中國公民具有下列條件之一的，可以經申請批准退出中國國籍：一、外國人的近親屬；二、定居在外國的；三、有其它正當理由。





「公安部核准就過了，但是誰不能放棄呢？」周軒列出第十二條規定：「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」，他質疑，那李貞秀是什麼原因不能放棄中國國籍？沒有正當理由嗎？





網友紛紛留言「解放軍？」、「根本就是匪類！支持內政部強勢執法」、「囂張中配」、「嘩！是中國不可分割的重要人物呢！」、「不能說的.秘密」、「被發現了，帶任務的」、「重要幹部喔」、「就是統戰的棋子啊！」、「原來是有特殊身份」、「情報間諜人員、解放軍，自己選一個」、「民眾堂台灣亂源」。





此外，也有網友在Threads發文表示，李貞秀拿著文件哭訴 「是中國不讓我放棄國籍！」，她以為這是張免死金牌， 沒想到卻是一張「間諜自白書」，她只剩下兩個選項，親口承認了是中共體制內的「國家工作人員」，若她不是中共官員，那就是在欺騙台灣社會，拿假理由不想放棄國籍，「不論是哪一種， 台灣的立法院，都不該有妳的位置」。

