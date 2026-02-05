李貞秀稱無法放棄中國國籍 卓榮泰：一切依《國籍法》標準來認定

記者盧素梅／台北報導

中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中華人民共和國國籍的爭議延燒，行政院長卓榮泰今（5）日表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，對此，內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部長劉世芳上午在行政院表示，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立法回函確認。

卓榮泰下午參觀2026年第34屆台北國際書展前受訪，媒體詢問怎麼看李貞秀無法放棄中國國籍？卓榮泰表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

