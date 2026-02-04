李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒 他揪「5大疑點」：臨時亂填的！根本沒申請

李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒，石明謹列出5大疑點，懷疑是臨時亂填的，她根本沒有送出申請表。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀出示機票、放棄國籍文件等，強調她去年曾赴中辦理放棄中國籍，但不被中國公安局受理，受訪時還一度脫口稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」。對此，曾任北市交通警察大隊的球評石明謹今（4）日直言，列出5大疑點，懷疑是臨時亂填的，她根本沒有送出申請表。

針對李貞秀公布表格，聲稱她已到中國申請放棄中華人民共和國國籍，石明謹發文提出五大疑點，首先，表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，因有些國家的人會有個中間名，如「Peter "Johnny" Willams」，但李貞秀卻在「Middle Name」填上「貞」這個字，這樣填寫「英文名字會變成『李秀』。」

再者，石明謹說明，中華人民共和國是使用「漢語拼音」，李貞秀應該要寫「LI,ZHEN-XIU」，但她卻拼成「LI,CHEN-HSIU」，明顯是威妥瑪拼音，在台灣是可以自由使用不同的拼音法登記，但中國只能用漢語拼音，「我是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼」。

另，石明謹表示，李貞秀沒有填寫她在中華人民共和國的原公民身分號碼，「不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識她的身份才有鬼」。第四點，李貞秀在現住地址只寫「臺灣新竹」四個字，世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址？即使是中華人民共和國的公務員，素質應該也沒這麼差。

最後，石明謹指出：「叫妳填戶口註銷日期，妳就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？」，他懷疑，李貞秀根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。

