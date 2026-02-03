李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒 內政部：應提出相關佐證證明

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（袁茵攝）

針對民眾黨立委李貞秀今（3）天表示其申請放棄中國大陸國籍遭拒，內政部表示，據李貞秀所述內容可證明其仍具有中國大陸國籍，而擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若李貞秀遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認李於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，《國籍法》第 20 條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。

內政部表示，已於民國115年1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。另因李貞秀說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長周萬來協助提供已辦理的佐證資料。

