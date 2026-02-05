李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒 國台辦：兩岸同屬一中不存在「放棄國籍」

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨中配立委李貞秀3日宣誓就職，對於國籍爭議，她表示自己去年曾回申請放棄國籍，但不被受理，並喊話「唯一效忠中華民國，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。而中國國台辦發言人陳斌華今(5)日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。

民眾黨6位新不分區立委3日在立法院宣誓就職，其中備受關注的中國籍配偶李貞秀，表示自己去年曾飛往中國申請放棄國籍，但對方完全不受理。內政部則重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

而國台辦發言人陳斌華今日稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，「我們對此堅決反對，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。」

