李貞秀稱赴中放棄國籍遭拒！陳君瑋律師：難道妳是中國派來的特工？

民眾黨不分區立委名單中的李貞秀今（3）日正式宣誓就職，成為首任中配立委，外媒《BBC》報導，李貞秀的老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續，李貞秀受訪時也說，「是友好的分手」。

陳君瑋在臉書上表示，以律師的敏感度，很多中配假結婚的案例，最後都被以「偽造文書」送辦。「老婆擔任立委，不是應該很光榮的事情嗎？為何會在就職前老公要離婚？在躲避甚麼？此部分政府單位應該開始查辦。」

民眾黨立委李貞秀說明國籍問題（圖／翻攝畫面）

陳君瑋提到，這會不會是中共在台灣辛苦埋下多年的共匪種子？想起來真是讓人不寒而慄。「更奇怪的是民眾黨有什麼理由，硬要保住她，遭受社會攻擊？卻完全提不出一個合理的說明？借民主的開放毀壞民主，正是藍白在做的事？」

根據《中華人民共和國國籍法》第12條規定：「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍」。陳君瑋質疑，「李貞秀堅持不退出中國國籍，請問妳是中國派來的特工，所以無法放棄嗎？請陸委會內政部開始調查。」

李貞秀強調唯一效忠中華民國（圖／翻攝畫面）

