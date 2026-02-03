李貞秀稱「申請放棄中國籍被拒」 內政部再發函請立院提供證明文件

即時中心／徐子為報導



民眾黨「2年條款」屆滿，6名不分區立委大換血，其中，擁有中配身分的李貞秀獲遞補，今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她自稱已親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」不受理，因此放棄國籍以失敗告終。對此，內政部表示，就算被拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認在今天到職前就已著手辦理放棄中國籍。另外，內政部今再函請立法院，請立院秘書長協助提供相關資料。





對於放棄國籍失敗一事，李貞秀稱，中國辦事人員態度是「台灣又不是外國，怎麼可以（放棄國籍）」，目前中國與台灣憲法均互不承認，所以也不讓她放棄；而她進一步詢問，能否先收件、留著證明，不過對方回應「台灣根本不能辦」。



至於兩岸若發生衝突，李貞秀強調，效忠對象「絕對是中華民國」，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這沒有任何問題，她也認同中華民國立委必須單一國籍，也就是中華民國國籍。



對此，內政部重申，擔任我國公職即應遵守《國籍法》第20條規定，提出已於到職前辦理放棄國籍之書面證明；李貞秀若其遭中國官方拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認她到職前已著手辦理放棄中國籍。



內政部強調，《國籍法》禁止具雙重國籍者擔任我國公職，欲任台灣公職者，應於到職前辦理放棄我國以外的國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家的單一忠誠義務。



內政部說明，已於今年1月30日發文給李貞秀辦公室，並於昨（2）下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李的國會辦公室。另因李自稱已向中國辦理放棄國籍，今再函請立法院秘書長，請立院協助提供已辦理的佐證資料。





