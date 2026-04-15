李貞秀穿DVF洋裝、拎愛馬仕包現身！聽到館長嗆「背骨仔」反應曝光

記者陳思妤／台北報導

李貞秀遭到民眾黨開除黨籍，不僅當不了立委，還被控要求獲取特定金額補償，讓她火大連上多個節目爆破民眾黨，開嗆民眾黨主席黃國昌偽君子，更大罵民眾黨立法院黨團主任陳智菡、許甫夫婦是民眾黨蛀蟲。她今（15）日開著保時捷、再度現身內湖要錄節目，手中的愛馬仕手提包再度引起注意，而聽到館長陳之漢開嗆她是「背骨仔」，她則回頭看了一眼媒體，但並未做出回應。

李貞秀被開除黨籍當不了立委，甚至還被控要錢換辭職，讓她氣炸開撕民眾黨。不僅上節目大罵黃國昌偽君子，更轟陳智菡、許甫夫婦是民眾黨蛀蟲、賣主求榮的奴才。而館長昨則在直播狂嗆李貞秀「背骨仔、叛徒！」、「開除妳是對的！」隔天就跳反，「大家把妳當笑話」，沒有智慧，「妳的貪婪妳的無知、妳的仇恨蒙蔽雙眼」，愛不到就毀了，「有沒有腦袋啊？」

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李貞秀她今15日中午開著保時捷，再度現身內湖要錄節目，她身穿Diane von Furstenberg（DVF）品牌洋裝，手中的愛馬仕Garden Party包款價值約在10萬至20萬之間，包包上掛著的小馬吊飾也價值近3萬元。

李貞秀又拎著愛馬仕包現身（圖／翻攝畫面）

李貞秀面對大批媒體並未受訪，只表示在立法院有回應所以就沒有留時間，所以很抱歉。但聽到記者追問，被館長陳之漢說是「背骨仔」，有什麼想法嗎？她則忍不住回頭看了一眼媒體，但並未做出回應。

李貞秀被問館長嗆她背骨仔，轉頭看了一眼媒體（圖／翻攝畫面）

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