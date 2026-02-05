李貞秀突被助理退出「媒體群組」 退群助理親曝原因：是依委員指示

記者詹宜庭／台北報導

李貞秀突被助理退出媒體群組引發譁然。（資料圖／民眾黨團提供）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題，遭內政部長劉世芳封殺，拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。李貞秀辦公室今（5日）在發布媒體回應前，她本人卻突然被助理退出媒體群組，引發譁然。對此，李貞秀辦公室回應指出，助理將她退出群組，是依照本人指示所為；該名退群助理也親自說明，是「依委員指示，將委員退出群組」。

內政部長劉世芳日前接受專訪時表態，未來內政部在立法院面對李貞秀時，將不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以避免國安風險。針對該說法，李貞秀助理今早在媒體群組中表示「本辦公室將會在11時以前，一定提供各位統一的文字稿作為完整回應」，李貞秀隨後在群組內說「就11時以前給就好，不需要再多回覆一個這個承諾，萬一錯過時間反而跳票。盡量要做到言出必行，沒有把握的事情不能承諾，特別還給自己壓時限」，不過這段訊息隨即被她收回。

數分鐘後，李貞秀遭另一名助理退出群組，引發譁然。對此，辦公室回應表示，助理將李貞秀退出群組，是依照她本人的指示行事。而助理也親自說明，因為李貞秀委員辦公室已建立工作團隊，「依委員本人指示，將委員退出群組，貞秀委員將專注於立法委員的工作，目前新聞稿發布及相關回應會由工作同仁負責，謝謝。」

李貞秀被助理退出媒體群組。（圖／翻攝畫面）

