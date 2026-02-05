李貞秀突被助理退「媒體群組」！原因曝光了

▲李貞秀原訂今日11點對媒體說明，卻在10時39分時，被助理退出群組。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，以防國安風險。李貞秀原訂今日11點對媒體說明，卻在10時39分時，被助理退出群組，讓一眾媒體人驚呆了，退群真相也隨之曝光。

▲李貞秀原訂今日11點對媒體說明，卻在10時39分時，被助理退出群組，讓一眾媒體人驚呆了。（圖／翻攝畫面）

針對李貞秀的國籍問題，劉世芳強硬表示，不會提供機密文件供其調閱。對此，李貞秀原定11時對外說明的，卻在前夕被助理退出媒體群組，讓群內媒體十分錯愕。

廣告 廣告

在被退群前，李貞秀疑似將媒體群組錯認成與幕僚間的私人群組，在群組中針對幕僚發給媒體的訊息，竟回覆道：「就11點以前給就好，不需要回覆再多一個這個承諾，萬一錯過時間承諾跳票」、「盡量要做到言出必行，沒有把握的事情不能承諾特別還給自己壓時限」。

▲李貞秀疑似將媒體群組錯認成與幕僚間的私人群組。（圖／翻攝畫面）

針對將李貞秀退群一事，助理解釋道：「與各位媒體先進朋友說明，因為李貞秀委員辦公室已建立工作團隊，所以也依委員本人指示，將委員退出群組。李貞秀委員將專注於立法委員的工作，目前新聞稿發布及相關回應會由工作同仁負責，謝謝各位媒體先進。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

內政部拒給李貞秀機密文件！白營提「2綠大咖」回嗆：一國兩制

擋軍購耗盡川普耐心？前藍委曝「華府警訊」 預言超慘下場

韓國瑜春聯被瘋搶！網上私人賣家喊價 金額曝光超驚人