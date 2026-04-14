李貞秀立委未坐熱上任70天就出局 許忠信遞補接棒來頭不小

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李貞秀上任僅70天即遭開除黨籍失去立委資格，後續將由不分區名單第16位的許忠信遞補。（圖／侯世駿攝）

民眾黨中評會一致決議開除立委李貞秀黨籍，隨著黨籍遭除名，其不分區立委資格也將一併喪失。依規定，後續由不分區名單順位遞補，排在第16位的許忠信將接棒進入國會，其學界與政壇背景也再度受到關注。

李貞秀自2月3日宣誓就任立委，任期僅約70天。期間除陷入雙重國籍爭議外，亦因發言風波引發黨內反彈。過去，她一度獲黨內力挺捍衛自身質詢權益，但隨著近期接連多起爭議持續擴大，最終遭送中評會裁處並開除黨籍。期間亦傳出她於裁處過程中提出以金錢作為對價的說法，雖本人予以否認，但從上任初期的高度關注，到最終遭開鍘出局，卸下立委職務已成定局。

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許忠信為法學專家，曾任成功大學法律系教授及台聯不分區立委。（圖／翻攝民眾之聲YT頻道）

遞補人選許忠信為法學專家，曾任成功大學法律系教授，並曾擔任台灣團結聯盟不分區立法委員。卸任後返回學界，2018年以無黨籍身分參選台南市長，長期被視為泛綠學者。此次依名單順位遞補，將再度重返國會。

至於外界關注遞補人選為何並非女性，主要原因涉及性別比例規定。依《憲法增修條文》第4條規定，不分區立委名單中女性比例不得低於二分之一。檢視民眾黨現任不分區立委結構，即便李貞秀出局後，女性比例仍已過半，符合相關規範，因此後續得依原順位由排在不分區第16位的許忠信遞補。

民眾黨團女性立委比例已達法定二分之一，未來待劉書彬任期至2027年3月屆滿後，名單第19順位的陳智菡（左）有望依序遞補上任。（圖／侯世駿攝）

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