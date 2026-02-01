李貞秀等6人遞補擔任民眾黨立委 中選會公告了

黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊在1月30日正式卸下立委職務，並由排名順位的6名立委遞補接棒。（資料照／李智為攝）

民眾黨立院黨團因落實先前由創黨主席柯文哲所提出的「2年條款」，包含黨主席黃國昌在內等6人1月底卸下立委一職。中選會今（1日）也公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補擔任立委，其任期將至第11屆立委任期屆滿之日為止。

民眾黨內規「兩年條款」屆滿，8名白委除陳昭姿為推代孕法案留任，及劉書彬接任先前辭職的吳春城，任期至2027年外。黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊都在1月30日正式卸下立委職務，並由排名順位的6名立委遞補接棒。

李貞秀遞補擔任立委。（翻攝自李貞秀臉書）

中選會今公告全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立委遞補當選人名單，宣布洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補擔任立委，任期至第11屆立委任期屆滿之日為止。

《鏡報》今報導也指出，民眾黨團新任黨團總召將由前台中市議員陳清龍接棒，副總召王安祥、幹事長則由邱慧洳出任。而黃國昌即便卸下立委職務，每週仍會固定到黨團開會，親自督軍；至於將出任國家治理學院長的創黨主席柯文哲也將扮演決策角色，兩人相輔相成。



