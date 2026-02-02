李貞秀索資恐遭拒？陳智菡怒喊「羞辱」：依意識形態做事、把中配當提款機？

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨、中配準立委李貞秀今（2日）獲中選會頒發當選證述，預計明天就任，將成史上首位中配立委，其國籍爭議延燒多日。對於有平面媒體引述官員說法，指主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關無法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。民眾黨團主任陳智菡痛批，這完全是霸凌、羞辱，立法院並非行政院的附屬機關，現在官員可以這樣不守法、依意識形態做事？把中配當作政治意識形態的提款機嗎？

陳智菡上午於民眾黨中央受訪，回應李貞秀國籍爭議，她直言，台灣還是一個法治國家吧？但昨天看到行政團隊這種不具名的放話，甚至是像是綠委吳思瑤竟然說立委有對國家忠誠的責任，而李貞秀可能是效忠中共？這樣子的抹黑、抹紅，竟然是可以出自於立委，公然對人家進行政治霸凌跟抹黑，難道國家現在已經淪喪到這種程度了嗎？

陳智菡質疑，請教一下賴清德政府，請問一下賴跟前總統蔡英文的認定到底有什麼不一樣？賴清德任內的官員為什麼跟蔡英文任內的官員，會做出完全截然不同、天差地別的解釋？

被問到有官員放話未來李貞秀索資、詢答可遭拒，陳智菡批評，這完全就是在對李貞秀霸凌、羞辱。事實上，立法院並不是行政院的附屬機關或次級單位，兩者之間是平行的關係。所以，立委質詢或要求行政單位提供資訊，這是憲法賦予的權利。

陳智菡反問，現在國家是怎樣？這些官員都可以不守法？然後進行依照自己的意識形態做事，把這些中配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機嗎？這狀況真的讓人感到非常非常憤怒，過去賴清德總統在移民節時還曾說，會致力保障台灣是個多元包容的環境，結果竟然放任自己黨籍立委用這樣的政治攻擊霸凌一個尚未就任的立委，這樣子要如何讓台灣的新住民感到安全、被包容？真的是非常非常荒謬。

至於民進黨立委陳培瑜批民眾黨雙標，指新住民的前立委麥玉珍原本國籍也不是台灣，應該去問麥當初怎麼放棄原來國籍？陳智菡強調，請問一下，越南跟台灣，還有中國跟台灣的關係是一樣的嗎？不要迴避了現在的憲法，也不要忘記台灣還有一個特別法叫作《兩岸人民關係條例》，這是在規範中國跟台灣之間兩岸人民的關係，正是因為過去很多問題無法解決，才用了特別法處理兩岸人民的問題。所以，這些原本是中國的國籍，入籍到台灣之後，用的是《兩岸人民關係條例》。

陳智菡說，現在官員竟然昧於事實，完全錯誤採用不相干的法令來進行解釋，這些內政部官員真的要好好趕快回去看憲法、台灣法治架構。她也再度請教，為什麼蔡英文時代認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》沒有現在的問題，為什麼賴清德、內政部長劉世芳有問題？到底是誰的問題？

陳智菡指出，李貞秀明天宣誓時，可以跟大家報告，但正如陸委會主委邱垂正所說，到目前為止，不管用什麼樣的方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國的人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍，「我們現在的國家在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情。」另外，這些人入籍台灣的時候，曾被承諾過在台灣受到平等、公平待遇的，而現在國家並沒有打算給這些中籍的新住民一樣、平等的待遇。

