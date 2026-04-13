李貞秀耗70天被民眾黨逼下台! 羅友志嘆兩敗俱傷：太離譜了這個黨

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民眾黨前中配立委李貞秀。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 民眾黨13日宣布開除今年2月就任不分區立委的中國籍配偶李貞秀黨籍，李貞秀因此失去歷經70天的不分區立委資格。李貞秀跳出來反咬現任主席黃國昌、黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡、總召陳清龍等人施壓她退位，引發外界議論。媒體人羅友志表示，民眾黨一敗再敗，無止無盡，民眾黨中央及黨團兩敗俱傷，羅友志直呼：「太離譜了這個黨」。

民眾黨中評會說明，李貞秀違紀事實包含：一、 諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧；二、連續性違紀；三、視國家公職與支持者之託付於無物：於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理；四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經規勸仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。

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民眾黨中評會稱，黨員李貞秀所涉違紀乙案，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。對此，羅友志在臉書發文寫道：「民眾黨 比之前連敗的兄弟，還慘。一敗再敗，無止無盡…兄弟，還有王威晨隊長、陳俊秀賢拜給團隊激勵士氣、喊聲，魚住把平野的話聽進去，宋88、江坤宇變招自立自強！」

羅友志指出：「民眾黨，從黨主席挫敗，館長橫衝直撞，想要振作喊聲的，被既得利益者打壓，偏安一隅，閉嘴自保。眼看領頭羊被重判，黨員勤王聲被阻，紛紛出走。現在，又被黨內最高資源，『立委』這位子，消耗70天，最終還是李貞秀狼狽下台，中央、黨團兩敗俱傷！」

羅友志直言：「草們，你可以告訴我，2024以來，除了高虹安（退黨）之外，民眾黨有任何『利多消息』？一個就好？說真的，現在寫柯文哲、民眾黨不但沒流量，還要被狂草罵垃圾、無恥…實很懶得 再說兩句..只是，好歹也跟柯文哲有兩年客卿情誼（當時也是屢勸不聽。唉…）實在不忍心…聽不進去，從上到下，皆然。太離譜了⋯⋯這個黨…」。

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