即時中心／張英傑報導

民眾黨執行不分區立委的「2年條款」，6名新任不分區立委3日宣誓就職，其中具備「中國配偶」身分的李貞秀，被外界質疑她的國籍歸屬問題；對此，政治評論員吳靜怡今（4）日直言，「柯文哲就是李貞秀背後的影武者」，一下拿女性子宮挑戰人權，現在又拿中配持續挑釁分化台灣？

吳靜怡直言，「柯文哲就是李貞秀背後的影武者」，一下拿女性子宮挑戰人權，現在又拿中配持續挑釁分化台灣？

接著，吳靜怡說，柯文哲和黃珊珊的「中配」計劃到底是什麼？國安單位應該要好好調查，本來要成為第一個立委宣布就職的中配應該是「徐春鶯」，但選前被大家提早踢爆她參與中國音樂會才換成麥玉珍，現在遞補上的中配才會是李貞秀！

同時，吳靜怡指出，徐春鶯目前因為涉嫌國安法、滲透組織、地下匯兌、詐貸等多項罪名而被羈押，這不分區名單背後的影武者應該就是「柯文哲」，柯文哲是不是要好好對全台灣8成5以上不支持共產黨的多數民意好好解釋，國民黨不敢做的，柯文哲明知道不應該做而做，背後動機是什麼？徐春鶯就是你放入不分區名單的共諜，李貞秀不會讓人懷疑嗎？柯文哲是負責提名的人，好好說清楚。

最後，吳靜怡感嘆，民眾黨現在只有仇恨的口水戰，對台灣完全沒有實質進步存在必要性，一下可以搞藍白分化蹭聲量，一下刻意挑釁爭議的議題，怪不得，全台灣仇恨值最高的政黨就是民眾黨！

原文出處：快新聞／李貞秀背後恐有影武者？中配身分惹議 吳靜怡怒了：國安單位應調查

