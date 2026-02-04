李貞秀背後「影武者」是他！吳靜怡炸鍋喊查

▲民眾黨新科立委李貞秀宣誓就職，但她至今仍未放棄中國籍，掀起輿論熱議。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨6名新任不分區立委於昨（3）日就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她則自稱已赴對岸提出申請，但當地公安局卻表示無法辦理，引發政壇熱議。對此，政治評論員吳靜怡點出，民眾黨前主席柯文哲就是李貞秀背後的「影武者」，一下拿女性子宮挑戰人權，現在又拿中配持續挑釁分化台灣？

吳靜怡質疑，柯文哲和黃珊珊的「中配」計劃到底是什麼？國安單位應該要好好調查，本來要成為第一個立委宣布就職的中配應該是「徐春鶯」，但選前被大家提早踢爆她參與中共音樂會，才換成麥玉珍，現在遞補上的中配才會是李貞秀！

吳靜怡進一步提到，徐春鶯目前因為涉嫌國安法、滲透組織、地下匯兌、詐貸等多項罪名而被羈押，這不分區名單背後的「影武者」應該就是柯文哲，柯文哲是不是要好好對全台灣八成五以上不支持共產黨的多數民意好好解釋？國民黨不敢做的，柯文哲明知道不應該做而做，背後動機是什麼？

「徐春鶯就是你放入不分區名單的共諜，李貞秀不會讓人懷疑嗎？柯文哲是負責提名的人，好好說清楚。」吳靜怡強調，民眾黨現在只有仇恨的口水戰，對台灣完全沒有實質進步存在必要性，一下可以搞藍白分化蹭聲量，一下刻意挑釁爭議的議題，怪不得，全台灣仇恨值最高的政黨就是民眾黨！

