李貞秀脫口憂「黃國昌架空柯」 加碼批陳智菡夫妻是蛀蟲

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李貞秀接受媒體訪文時，脫口說出「黃國昌架空柯」。（圖／東森新聞）





民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍而喪失立委資格，今（15日）接受媒體訪問時表示，許甫、陳智菡是蛀蟲領了高薪，卻批鬥黨內許多人，另外她也很擔心柯文哲會遭到黃國昌「架空」。

李貞秀痛批陳智菡夫妻「蛀蟲」

李貞秀表示，許甫、陳智菡夫妻都是一貫的手法，就是先放消息抹黑，再發動側翼網軍小草攻擊自己人，許多為民眾黨付出的前輩都是受害者。李貞秀痛批，這兩夫妻當奴才也要盡責一點。

李貞秀強調，她為什麼說許甫、陳智菡夫妻是蛀蟲，因為他們夫妻倆一直都是領最高的薪水，大部分被他們鬥的黨公職人員，幫民眾黨募款、出錢出力，卻沒有領薪水，所以說他們是蛀蟲不為過。

李貞秀：很擔心柯文哲被黃國昌架空

李貞秀也提到，為什麼她從頭到尾一直在打黃國昌，因為她很擔心柯文哲被黃國昌架空，因為立委在公開場合都別「KP」的徽章，但是黃國昌當黨主席之後，就要求黨員別其他的徽章。

回顧開除黨籍經過

台灣民眾黨中央評議委員會13日指出，針對黨員李貞秀涉及違紀行為，經數百名黨員具名檢舉，並由黨內移請調查後，已完成相關審議程序，依據黨內《紀律評議裁決準則》第32條及第36條規定，經委員提案並通過決議，最終一致同意將李貞秀開除黨籍，且自即日起生效。

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民眾黨主席黃國昌在中評會結果出爐後爆料，李貞秀在會議上、懇談時，近乎要脅式的要求金錢補償，還曾嗆說黨連這點錢都拿不出來。對此李貞秀發聲明，駁斥黃國昌「要求金錢補償才願意請辭」的說法。

根據民眾黨不分區名單，接下來將由前台聯立委許忠信，遞補李貞秀的空缺。

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