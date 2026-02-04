李貞秀脫口「只有中國國籍」！陳揮文批：這程度怎當立委

政治中心／楊佩怡報導

隨著民眾黨「2年條款」生效，不分區立委進行大換血。其中具備中國配偶身分的李貞秀，針對外界對雙重國籍的質疑，李貞秀稱曾親赴中國辦理放棄國籍，但當地機關以「台灣又不是外國」為由拒絕受理，導致程序無法完成。又在記者會上想強調自己「只有中華民國護照」，卻不慎口誤說成「我唯一只有中華人民共和國國籍」，此番言論立刻引發輿論高度關注。對此，資深媒體人陳揮文痛批：「妳這個程度怎麼當立委？」。





李貞秀脫口「只有中華人民共和國國籍」！陳揮文批「聽不懂」：這程度怎麼當立委？

陳揮文（上圖）傻眼認為李貞秀用護照混淆國籍爭議。（圖／翻攝自YouTube@陳揮文）

陳揮文直言「聽不懂」 批國籍、護照概念混淆

資深媒體人陳揮文見李貞秀在記者會上說出「我唯一只有中華人民共和國國籍」，但她從出生到現在唯一持有中華民國護照。他直言：「我不太懂她在講什麼，那個邏輯她聽不懂！」，陳揮文認為國籍跟護照是兩件事情，李貞秀她講的是錯的，「你已經宣誓就職了，妳這個程度怎麼當立委呢？我認為李貞秀委員，未來新手上路，未來她的問題會非常的多」。





李貞秀受訪時口誤稱「唯一只有中華人民共和國國籍」，引發外界熱議。（圖／民視新聞資料）





赴中辦理放棄國籍受阻：當地稱「台灣非外國」

回顧整起事件，李貞秀3日在正式宣誓就職後，接受媒體訪問，針對外界質疑的國籍問題，李貞秀卻表示，她曾親自飛到出生地中國申請放棄國籍，但遭到對方以「台灣又不是外國，怎麼可以辦理（放棄國籍）」為由拒絕受理。她指出，目前兩岸憲法互不承認，對岸不讓她辦理放棄手續，甚至連收件證明都不願提供，直言「台灣根本不能辦」。

記者會現場口誤：稱「只有中華人民共和國國籍」

在受訪過程中，媒體詢問她是否願意現場花 10 秒宣誓放棄中華人民共和國國籍，李貞秀竟一度脫口說出：「我唯一只有中華人民共和國國籍」；經民眾黨團主任陳智菡上前提醒後，李貞秀隨即改口道歉並澄清是口誤。她還強調自己出生至今從未拿過中華人民共和國護照，唯一持有的護照就是中華民國護照。





