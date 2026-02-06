「李貞秀自始至終就不該當選！」林楚茵揭沒資格原因：2024大選仍有中國戶籍

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

陸配李貞秀正式上任民眾黨立委，但她仍具有中國國籍，引發爭議。對此，民進黨立委林楚茵今（6）日指出，2024年立委大選時，李貞秀仍擁有中國戶籍，根本沒資格參選，所以「解職」只是假議題，她自始至終就不應該當選。

林楚茵透過臉書表示，根據《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵說，攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明。這代表其在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說，「李貞秀當時就不具備參選資格。」

林楚茵認為，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題。如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？

