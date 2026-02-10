李貞秀至今仍未棄中國籍 劉世芳：時間已過剛好頭七

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀，國籍風波持續延燒，內政部長劉世芳透露，她的退籍申請書沒有官方戳章，質疑她沒有做退籍的動作，也提到全世界不能放棄國籍的國家只有阿根廷，中國是存在放棄法律程序，面對質疑李貞秀低調表示，先前已經回應的很清楚，今天就不再多做回應。

內政部長劉世芳：「就算她是隨便亂寫，但是只要有蓋戳章我們都認，但是就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好頭七。」





李貞秀身陷國籍風波，外界關注立法院長韓國瑜是否解職。（圖／民視新聞）

內政部長劉世芳，砲口對準民眾黨立委李貞秀，至今沒有放棄中國籍、完成擔任立委的程序，她也首度透露認定李貞秀未申請退籍，是她先前秀的退籍申請書上，沒有中國官方戳章。

內政部長劉世芳：「為什麼我認為說，她並沒有填寫完成的主要理由，就是說我們看到後面並沒有收件章，至少你要有官方的章戳，但是就因為沒有任何官方的章戳，所以我們才會覺得說妳是不是倉促，為了應付記者會 就把這個列出來。」

劉世芳直言退籍書沒有官方戳章，無法確認有提出申請，對於李貞秀聲稱中國國籍無法放棄，她也不以為然。





李貞秀身陷國籍風波，內政部長劉世芳指她的退籍申請書上，沒有中國官方戳章。（圖／民視新聞）





內政部長劉世芳：「全世界說如何放棄不讓你放棄的，大概就是阿根廷，中華人民共和國我沒有聽到說，只要你一出生是中華人民共和國的國民，你打死都是中華人民共和國國民，放棄中華人民共和國(國籍)的國民還滿多的，這樣子的法律程序在中國是存在的，(如果)妳已經開始申請退籍，然後他收了就不給妳回或是拒絕，或是不讓，那是另外一回事。」

對於劉世芳的發言，李貞秀表示之前已回應很清楚，因此不再多做回應，而面對外界要求解職，立法院長韓國瑜宣稱保障立委問政是天職，民進黨批評，當沈伯洋遭到中國跨境鎮壓，威脅人身安全時，韓國瑜選擇視而不見，如今卻高調保障一位恐還具有中國國籍的委員，前後對照之下，完全是赤裸裸雙重標準。

內政部長劉世芳：「立法院不管哪個層級，你也是要對法律負責，你不是對內政部負責，你更不是對內政部長劉世芳負責，你要用兩岸人民關係條例，或要用國籍法，或是用其他的法律來解釋，李貞秀可以在立法院行使她所有的立法委員的職權的時候，那請你白紙黑字把它寫清楚。」

立委解職權在立法院，能不能平息李貞秀的國籍風波，全在韓國瑜一念之間。

