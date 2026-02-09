李貞秀與蕭美琴的國籍

（合成圖／本報系資料照）

近來圍繞民眾黨立委李貞秀的國籍所引發的爭議，表面上看似針對個別政治人物，實質上卻反映出一個更為根本的問題：我國部分主流政治論述，是否仍願意在同一套憲法與《國籍法》體系內，對「國民身分」作出一致且可受檢驗的法律說明。

國籍的取得與喪失必須以成文法為準據，而非政治立場或歷史敘事的自由拼接。李貞秀與蕭美琴兩個案例，恰好提供了一組可供對照的法理素材。

首先，李貞秀依法為中華民國國民並無可爭辯之處。其父出生於民國38年以前，當時中華民國仍為中國唯一合法政府。依當時有效之《國籍法》規範，其父自出生即具中華民國國籍。嗣後大陸地區因內戰而喪失實際統治，並不當然導致國籍的消滅或轉換；此一原則，不僅為我國憲法所預設，亦符合國際法對於戰爭、占領與國籍關係之基本理解。

尤有甚者，國籍並非會因戰爭而自動消滅其法律地位。李父並未放棄，也無從放棄中華民國國籍，亦不存在法定喪失事由。依血統主義所建構之《國籍法》體系，李貞秀自出生時即從其父取得中華民國國籍，不因其出生地而有所動搖。此結論無論從憲法、《國籍法》或實務均屬穩固。

問題真正值得討論的，反而出現在另一套長期被反覆使用、卻未被完整推論的政治—法律論述之中。近年來，民進黨多次主張，中華民國於民國38年僅係「代盟軍接收台灣」，屬於軍事占領或託管性質，並未完成主權移轉。此論述一旦被用來否定「光復即主權回歸」的法效果，便勢必牽動戰後台灣住民國籍取得的法律基礎。

在此脈絡下，蕭美琴的案例即顯得特別關鍵。蕭美琴出生於日本，其母為美國籍，其父出生於日治時期台灣，為日本屬民，若依前述託管論，中華民國既非主權取得者，則台灣住民不會因行政接收而當然喪失日本國籍，更不會自動取得中華民國國籍。

此時，一個無法迴避的法律問題即浮現：蕭美琴之父，究竟是在何時、依何法律依據、透過何種具正當性的程序，取得中華民國國籍？若否認主權移轉所生之當然變更，則理論上僅可能存在個別歸化一途。然而，是否存在其放棄日本國籍並歸化中華民國的明確法律事實？若此前提無法成立，則蕭美琴的中華民國國籍來源亦難以獲得完整說明。

李貞秀與蕭美琴兩個案例，清楚提醒我們：國籍是法律問題，不是政治口號。以政治口號取代法釋義、以意識形態覆蓋法律推論，是對法治與公信力的侵蝕，終將讓法治淪為政治的附庸。（作者為律師）