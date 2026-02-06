李貞秀若取得除籍證明 黎寶文：需先至海基會驗證

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，海基會今天(6日)表示，李貞秀之後若領到中國大陸給予的除籍證明書，需先到海基會進行驗證，後續才能到內政部等單位辦理其他手續，海基會過去尚未遇過因就任公職而需放棄其他國籍的驗證案件。

具陸配身分的不分區立委李貞秀，日前就職時秀出曾申請放棄中華人民共和國國籍的文件。海峽交流基金會副秘書長黎寶文6日表示，相關文書具不具效力，以及他目前的就職狀況，一切尊重各主管機關的認定。

黎寶文：『(原音)就是到底能不能認定可以放棄這個權利，都不在我方，第一個，就是相關的權利應該是在中國大陸，第二就是說這樣子的一個結果，也是要由我方的主管機關來做認定。』

黎寶文說，李貞秀未來如果領到除籍證明書，是必須在當地公證之後，來到海基會做驗證和認證，後續才能到內政部、立法院等部門進行相關程序。

黎寶文：『(原音)像李貞秀女士現在這樣子一個情況，因為要就公職而要進行放棄國籍，然後要進行公證跟驗證的情況，我們在過去，至少到現在還沒有碰過這樣驗證的案例。』

另外，黎寶文提到，今年的台商春節聯誼活動將於2月24日大年初八舉行，並首度移師台中，以便台商南北來往，有關地點和行程還在安排中，確定後將再對外發布。(編輯：陳文蔚)