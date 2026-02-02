李貞秀若被認定就職無效？傳官員「恐不接受答詢」 王鴻薇怒批毀憲亂政

民眾黨不分區立委換血，其中陸配李貞秀的國籍問題成為一大焦點，更有消息指出，若李貞秀因為放棄中國國籍，導致就職經內政部認定無效，恐面臨「無法索取資料」、「官員可拒絕配合答詢」的處境；國民黨立委王鴻薇痛批，若行政院等相關官員選擇不接受質詢，無疑是毀憲亂政的一大實例。

王鴻薇今（2）日受訪指出，作為主管機關的中選會已經公告「李貞秀遞補不分區」，並要求在一年內提出放棄國籍證明即可，換言之，中選會已經認定李貞秀可以就任、是合法的立委，那官員拒絕備詢就是違法的。

「不曉得行政院要毀憲亂政到這種地步」，王鴻薇表示，既然中選會認定李貞秀是合法的立委，那行政院就必須根據憲法、對行政院負責，如果拒絕配合，那就是完全違憲的行為。

針對國籍爭議，李貞秀已於日前發出聲明強調，自己是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員，有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範，呼籲民進黨政府「相信中華民國的法律制度」，而非貼上國安疑慮的標籤、用話術抹黑。

