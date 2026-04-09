李貞秀表現如何？柯文哲：再給她一點時間

民眾黨前主席柯文哲(中)被問到立委李貞秀的表現，他表示席希望大家再給她一點時間。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨不分區立委李貞秀爭議高，民眾黨前主席柯文哲9日被問到覺得李貞秀表現如何？柯文哲說李貞秀的事件鬧太久了，他覺得當初決定保留一席不分區立委給新住民代言人是對的，但是台灣政治環境惡劣，他低估一件事，在台灣沒有三頭六臂和超強IQEQ很難生存，他希望「大家再給她一點時間」。

柯文哲9日出席民眾黨新北市長參選人黃國昌完整版競選形象廣告，被問到李貞秀事件，他表示希望交由中評會處理，中評會原本9日要開會，但是中評委有人出國，所以延至下週一。

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柯文哲也被問到太太陳佩琪提到的100本存摺，柯文哲說，其實是家裡的存摺用完，被剪角還是會留著，陳佩琪也記不太得總共剩幾本，他平常罵台北地檢署什麼事，北檢都不回應，這次陳佩琪說是100本，北檢馬上跳出來說是72本。

有媒體問柯文哲，是不是有擔心除了你之外接下來可能黃國昌也會被司法開鍘，所以已經找上蔡壁如要來擔任備位黨主席？柯文哲指媒體成了製造業，他那天遇到蔡璧如，只有問她「妳怎麼會出現在這裡？」結果媒體寫成他在跟她討論叫她要備位、要接黨主席，「天啊！現在媒體真可怕。」

柯文哲說，他想問大家，柯文哲案發生後，台灣司法的社會信任度是增加還是減少？很清楚嘛！台北地檢署勾結《鏡新聞》淪為政治打手，這是一個標籤你知道，這個後遺症很大。

接著《鏡新聞》記者追問陳佩琪臉書發文的部分，有律師質疑說，陳佩琪發文的72本存摺跟619萬的資金流可能會讓他的二審比較不利；另外今天南投議員簡千翔要開退黨記者會，黨中央會不會擔心未來還會有退黨潮？

柯文哲一聽是《鏡新聞》就問記者對台北地檢署勾結鏡新聞淪為這個政治打手有沒有什麼評論？「不曉得記者剛才問什麼，我不想回啦！」，後來柯文哲還是強忍不爽回應指出，一個政黨本來就是會有人加入有人退出嘛，這也沒有什麼奇怪的，不過最近中央黨部跟他講最近入黨的人數有增加，2天就700多人，增加還是比退出多很多啦。

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