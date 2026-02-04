即時中心／黃于庭報導

民眾黨「2年條款」屆滿，6名不分區立委大換血，擁有中配身分的李貞秀昨（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終；她更宣稱，自己唯一僅有的就是中華民國護照。不過，該言論隨即遭外界質疑，當初怎麼來台灣的？對此，李貞秀今（4）日回應，兩岸之間根本不需要護照。

針對與前夫離異細節，李貞秀低調不願多談，並表示她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，女人也不是丈夫的附庸，她的5個小孩都是台灣人，且與前夫有共同孩子，是永遠的家人，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。她也強調，從政是自己的選擇，不希望累及家人，他們保有生活隱私自由。

廣告 廣告

至於放棄國籍申請表被抓包「多處缺失」，李貞秀稱「收件的時候，現場該補什麼我一定都會補」。而對於內政部表示，若遭中國拒絕受理申請放棄國旗，應提出相關佐證，以確認於2月3日到職前已著手辦理放棄；她則回應，自己跑一趟中國，「其實這是莫須有的罪名」，在野黨開工認真做事，怎麼到現在還被問這部分，民眾黨都已經在推優先法案了。

快新聞／李貞秀糗了！放棄國籍文件錯誤百出 本人回應了：當初「這方式」來台

民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就職。（圖／民視新聞資料照）

因其身分敏感，傳出不具名官員放話，未來她質詢或索資「一律當沒看見」，李貞秀坦言，目前黨團沒討論這部分，不過基本原則就是，照《憲法》依法行政；她更放話，自己已經查過，要是官員拒絕答詢沒有罰則可言，「這是不是要修法推動一下？不過可以到監察院檢舉瀆職」。

外界最關心的「當初怎麼來台灣」一事，李貞秀說明，兩岸之間根本不需要護照，台灣人赴中國用的是台胞證，反之則為入台通行證，而中配在未取得定居資格之前，往來台灣都是經香港、使用出入台灣通行證，一定要在半年或3個月回去中國；若取得定居資格後，中國公安發出的入台證就是「單行票」，只能去不能回，來到台灣就失效了。

另國民黨主席鄭麗文近日接受《經濟學人》專訪，指稱台灣人「應該接受自己是中國人」。李貞秀對此指出，鄭所稱「中國人」，一定是大家都理解的「中華民國國民」，她更說，「中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？我個人是堂堂正正的中華民國公民」。

原文出處：快新聞／李貞秀被抓包了！放棄國籍文件出錯 本人認了：當初「這方式」來台

更多民視新聞報導

李貞秀喊「只有中華人民共和國籍」爭議續燒！侯友宜：一切按法治來做

賴清德致詞遭省略引發爭議 許智傑還原總統本意

中國擁210個駭客組織！攻擊台灣263萬次恐癱瘓社會

