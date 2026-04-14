李貞秀被民眾黨開除！林俊憲直呼這一件事巧合得十分奇怪

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李貞秀先前直播爆料新竹市長高虹安收了民眾黨前主席柯文哲700萬，反遭開除黨籍。 圖：翻攝李貞秀直播影片、新竹市政府提供

[Newtalk新聞] 民眾黨中國籍的中配立委李貞秀，14日因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍，李貞秀日前爆料新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬，被民眾黨群起圍剿，如今吹哨人被開除黨籍。民進黨立委林俊憲直呼，李貞秀終於被開除了，不過有一件事，讓他覺得巧合得十分奇怪。

林俊憲提到，李貞秀的爭議，從2月一直延燒到現在，民眾黨說什麼就是不處理。一直到4月9號，原訂要召開中評會決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到今天13號，民眾黨終於開會開除她。

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林俊憲表示，9號到13號之間，短短幾天，政壇發生了什麼大事呢？當然是鄭麗文去北京的「面聖」之旅；他之前就講過，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的「工作」。

林俊憲回溯，這時又要再回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。

林俊憲認為，如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？兩件事看似獨立事件，其實有著千絲萬縷的聯繫。真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。

林俊憲強調，反過來看，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨了。畢竟實力、席次差距擺在那，能直接控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上？比起早已沒什麼影響力的前主席，李貞秀走人，才是民眾黨泡沫化真正的開始。

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