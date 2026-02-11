李貞秀被質疑不具參選資格 陳智菡反嗆：是指控中選會瀆職？

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。資料照。李政龍攝



民眾黨立委李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，《自由時報》報導指出，有官員認為依《兩岸人民關係條例》第9-1條，李不具備登記立委候選人資格。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2/11）天質疑，中選會審查通過李貞秀被提名的資格，還頒發了當選證書，所以不具名官員是指控中選會瀆職嗎？

李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，立委林楚茵上週直指，「解職」是假議題，因為李在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，這不是補辦手續就沒事的問題，是選舉當下根本沒有參選資格，「中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」隨後，《自由時報》報導指出，有匿名官員也認為依《兩岸人民關係條例》第9-1條，李不具備登記立委候選人資格，中選會當初讓她登記完成，其實有嚴重瑕疵。

對此，民眾黨團總召陳清龍回應，這位不具名官員是否能夠站出來說明論點？他說，李貞秀已取得中華民國國籍、取得中華民國身分證，在台灣居住超過30年以上，在整個不分區的競選過程，依中選會規定辦理登記，目前也已取得中選會頒發的當選證書，也在立法院宣誓就職為中華民國的立委。

陳清龍批評，賴政府一直口口聲聲的說包容中配，但是在李貞秀事情上卻一直政治操弄，建議行政院、內政部，「是不是這個案子可以到此為止，讓立委真正的可以在立法院來問政、確實監督執政？」

陳智菡也說，中選會過去審查李貞秀被提名的資格，而且已經通過，還頒發當選證書，「所以這位不具名的官員難道是在指控中選會瀆職嗎？」

陳智菡批評，內政部長劉世芳接受專訪時，竟然用「頭七都已經過了」的說法形容李貞秀還沒遞送文件，真的非常非常惡劣。她指出，內政部還不斷派內政部聯絡人送一些中華人民共和國文件到黨團，這不但是在羞辱她自己，而且變成中華人民共和國的小弟，「我們要求劉世芳必須為自己錯誤、惡質言論道歉」。

最後，陳智菡質疑劉世芳，「如果按照你的邏輯跟說法，這些入籍台灣已經超過 10 年的中華民國國民，這些陸配，她等於是外國人嗎？」她表示，請內政部回答這個問題，否則所有邏輯都是錯誤的，邏輯死亡，而且讓台灣法治崩壞。

