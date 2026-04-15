李貞秀被鍘不演了？痛罵高虹安民眾黨罪人「不要臉」、男友月領50萬還貪助理費

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

李貞秀昨日在直播節目火力全開，先轟黨內有人吃人夠夠，再披高虹安是民眾黨罪人、不要臉。資料照，李政龍攝



前民眾黨立委李貞秀週一（4/13）因失言風波，遭民眾黨中評會開除黨籍，喪失立委資格，昨日（4/14）隨即透過直播節目發聲，痛批黨內有人「吃人夠夠」，堅持不讓她做完第一任會期，甚至還再度開撕新竹市長高虹安，痛批高虹安是「台灣民眾黨的罪人」、「不要臉」。

李貞秀昨日在直播節目《有話鏡來講》親自還原遭開除黨籍的過程，直言黨內的中評會審議過程「早有定論」，整個黨大動員、劇本都寫好了，質疑整起事件背後有政治操作，甚至點名黨主席黃國昌、民眾黨立院黨團主任陳智菡主導決策，語氣中透露強烈不滿。

廣告 廣告

除此之外，李貞秀又再度將砲火轉向高虹安，直言高虹安這個名字好像不能再民眾黨內被提起，「為什麼罵高虹安就會變成民眾黨的罪人？」李貞秀怒轟，高虹安種種行為都會造成民眾黨傷害，還爆料高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬，我當初看到不敢相信，還來A助理費」、「這麼不要臉，連這點小錢都貪」。

李貞秀強調，她當初參與檢舉高虹安，是為了保護民眾黨和其支持者，並非為了個人政治利益才檢舉，質疑黨內處理雙標，「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

李貞秀也透露，當初她曾有意代表民眾黨參選竹北市長，且自認「一定會贏」，然而卻遭黨中央安排改選其他職位，黨中央僅告知「有人要選，你來選議員就好」，自己只能被動配合，形同被「卡位」。

針對外界傳出以辭職換取金錢利益，李貞秀重申，她從未以辭職換取任何利益，相關款項多為募款所得，並非個人收入，自己除了捐款、募款，還經常自掏腰包支持志工與活動開銷，自認對民眾黨付出很多。

更多太報報導

讚馬英九清廉自持、全力為民 胡志強：我會記得他的好

立院註銷李貞秀名籍公文已送達 中選會15日內公告遞補人

回擊李貞秀！黃國昌「統問統答」嗆說謊：說清楚有無要錢