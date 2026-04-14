李貞秀被開鍘 郭正亮：提名時就有爭議、柯文哲壓下去

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李貞秀13日遭民眾黨中評會開除黨籍，喪失不分區立委資格，黨中評會更披露，李貞秀將「辭任立委」作為對價，要求給錢才願意辭職。對於連番爭議，前立委郭正亮爆料，民眾黨早在提名李貞秀進入不分區名單時，內部就意見分歧，是創黨主席柯文哲將問題壓下；只是到最後問題已不在於她的陸配身分，而是「喜歡出風頭」所衍生。

李貞秀遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。（圖／資料照片）

民眾黨中評會昨開除李貞秀黨籍，並發表聲明列出李貞秀「四大罪狀」，其中提到李貞秀在4月7日會議上，明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，不但嚴重毀損國家公職倫理，亦嚴重違反黨紀。不過，李貞秀昨晚駁斥相關指控，並稱自己可以接受處分，「不拿一分錢、不求任何職位」。

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對於連番爭議導致李貞秀被民眾黨開鍘，前立委郭正亮在他自己的頻道《亮話天下》節目中披露，當初李貞秀要被提名不分區立委時，民眾黨內部就已經有不同意見，只是因為時任黨主席柯文哲堅持，所以就把李的種種問題壓了下去。

郭正亮並直言，李貞秀的問題到最後已經不是她的陸配身分，而是太喜歡出風頭、「搞些有的沒的」，尤其「怎麼會去扯新竹市長高虹安？」甚至傳出李貞秀就是高虹安助理費案的具名檢舉人，「這就有點太離譜了」。

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