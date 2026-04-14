李貞秀被開除還有救？他笑曝國民黨「1勵志案例」：快找律師

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政治中心／周希雯報導

民眾黨立委李貞秀國籍爭議遲遲未解，日前又因在直播中多次語出驚人，包括爆料新竹市長高虹安收民眾黨前主席柯文哲700萬，引發黨內強烈反彈；雖然他堅持不退位，但昨（13日）仍遭民眾黨開除黨籍。至於李貞秀有無機會挽救，作家蕭瑩燈分享國民黨曾發生的「勵志」案例，前立法院長王金平被前總統馬英九開除，最終竟成功保有黨籍，喊話「看到沒，快點去找律師！」

列4罪狀 開除李貞秀黨籍

民眾黨昨（13日）發聲明，列出李貞秀4大罪狀，包括「諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧」、「連續性違紀」、「視國家公職與支持者之託付於無物」、而且以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提，「嚴重違反黨紀與政治倫理」。經中央評議委員會評議認為，李貞秀已重創本黨形象，且意圖將辭任公職作為對價，已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則，更愧對支持者對本黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。對此，民眾黨一致決議黨員李貞秀予以除名處分，即日起生效。

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李貞秀被開除黨籍還有救？他笑曝「王金平昔打臉馬英九」案例：快去找律師

民眾黨正式開除李貞秀黨籍。（圖／民視新聞資料照）

王金平昔遭馬開除 1招保住黨籍

不過，作家蕭瑩燈笑稱，「李貞秀，他們開除妳是非法的」，並分享國民黨「勵志案例」。2013年9月爆發「馬王政爭」，馬英九宣布開除王金平黨籍，王金平喪失黨籍、立委資格、立法院長寶座。不過，王金平馬上到台北地院提出「假處分」暫緩黨籍喪失，不久就獲准，暫時保住黨籍、立委、院長，隔年3月獲判勝訴，成功保有黨籍。

李貞秀被開除黨籍還有救？他笑曝「王金平昔打臉馬英九」案例：快去找律師

王金平（左）曾被馬英九（右）開除黨籍。（圖／民視新聞資料照）

國民黨「勵志」案例 李貞秀快去找律師

當時法官還痛批，政黨不能毫無界限地認為可以自外於國家法律規定，而僅依循內部黨章、章程來運作，政黨要開除社員，必須符合人團法與民法規定的民主原則，但國民黨考紀會的組成未符合民主原則，代表性與位階都不足，因此認定處分無效。雖然國民黨曾不服上訴，不過隨著同年底選舉大敗，朱立倫2025年出任黨主席、宣布放棄上訴，王金平最終安全退場。對此，蕭瑩燈隔空喊話李貞秀，「看到沒，快點去找律師！」





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