李貞秀被開除黨籍能告上法院？他曝比照王金平「勵志」案例：快找律師

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政治中心／施郁韻報導

李貞秀被依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分。（圖／翻攝自李貞秀貞人真事YouTube）

民眾黨立委李貞秀日前因在直播中，爆料新竹市長高虹安收受創黨主席柯文哲700萬元，言論引發黨內反彈，遭移送中評會裁處。李貞秀13日被依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分。對此，作家蕭瑩燈分享，國民黨曾發生的「勵志」案例，鼓勵李貞秀快找律師提告。

民眾黨中評會指出，李貞秀違紀事實如諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞黨內和諧，曾視國家公職與支持者之託付於無物，於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償等。經中評會評議認為，李貞秀持續性違紀已重創民眾黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則。

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中評會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。針對民眾黨指控要求「金錢補償」才辭立委，李貞秀回應「不拿一分錢、不求任何職位」，並爆出黃國昌等人，控訴「2026年4月7日，在距離本人立法院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍四人集體要求本人於該場總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。」

作家蕭瑩燈在臉書發文表示，民眾黨開除李貞秀其實是非法的，並以王金平當例子，2013年9月爆發「馬王政爭」，馬英九宣布開除王金平黨籍，王金平喪失黨籍、也喪失立委資格和立法院長寶座。

蕭瑩燈說，王金平立刻到台北地院提出假處分暫緩黨籍喪失，沒幾天北院就裁准，王金平的黨籍、立委、院長暫時保住。2014年3月，北院判王金平勝訴，成功保有黨籍，且當時法官還直言政黨不能毫無界限地認為可以自外於國家法律規定，而僅依循內部黨章、章程來運作，政黨要開除社員，必須符合人團法與民法規定的民主原則，但國民黨考紀會的組成未符合民主原則，代表性與位階都不足，因此認定處分無效。蕭瑩燈直言「（李貞秀）看到沒，快點去找律師！」

律師黃帝穎則發文表示，「李貞秀哪裡『違反黨團議事運作』？李貞秀如依揚言向法院提告及聲請假處分暫保黨籍立委，則李貞秀違反什麼黨團議事運作，民眾黨黨紀理由將受到檢驗。」



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