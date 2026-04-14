李貞秀被開除黨籍！民眾黨欺負中配和吹哨人？律師狠吐黨內4規矩

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民眾黨中央評議委員會13日召開會議，開除立委李貞秀黨籍。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨13日宣布開除今年2月才就任不分區立委的中國籍配偶李貞秀的黨籍，李貞秀失去歷經70天的不分區立委資格，將由許忠信遞補。然而李貞秀是因當黨內吹哨人因此被送中評會，讓律師林智群不禁吐槽，檢舉貪污的人在民眾黨才會被開除。

民眾黨開除李貞秀黨籍，中評會說明，李貞秀違紀事實包含：一、 諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧；二、連續性違紀；三、視國家公職與支持者之託付於無物：於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理；四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經規勸仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。

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然而，李貞秀是因指稱無黨籍的新竹市長高虹安收創黨主席柯文哲700萬，後來又被爆出是高虹安助理費案檢舉人，引發黨內不滿才移送中評會，如今吹哨人反被開除黨籍。

律師林智群精闢剖析民眾黨的規矩：1.雙重國籍，不會被開除黨籍。2.貪污被判有罪，也不會被開除黨籍。3.吹哨者，講自己人壞話，直接開除黨籍。4.貪污的人不會被開除黨籍，檢舉貪污的人，會被開除黨籍。

他也吐槽，民眾黨超越藍綠到不可思議，「新政治長這樣子我還是先不要好了」。

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