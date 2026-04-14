李貞秀被開除「時間點有巧合？」林俊憲分析和鄭習會關聯：中共覺得國民黨「有救了」民眾黨將泡沫化

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民眾黨中評會昨（13）日決議開除中國籍立委李貞秀，綠委林俊憲分析其中時間點的「巧合」，他表示，過去中共覺得國民黨「沒救了」選擇民眾黨，如今國民黨主席鄭麗文進京面聖、突然「有救了」，「真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。」

「李貞秀終於被開除了，不過有一件事，我覺得巧合得十分奇怪」，林俊憲昨日在臉書發文表示，李貞秀的爭議，從2月一直延燒到現在，民眾黨說什麼就是不處理。一直到4月9號，原訂要召開中評會決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到13號民眾黨終於開會開除她。

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林俊憲再說，9號到13號之間短短幾天，政壇發生了什麼大事呢？當然是鄭麗文去北京的「面聖」之旅，他之前就講過，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的「工作」。

林俊憲提及，這時又要再回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。

「如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然『有救了』，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？」林俊憲表示，兩件事看似獨立事件，其實有著千絲萬縷的聯繫，真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。

林俊憲又說，反過來看，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨了。畢竟實力、席次差距擺在那，能直接控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上，「比起早已沒什麼影響力的前主席，李貞秀走人，才是民眾黨泡沫化真正的開始，我話就擺在這了。」

（圖片來源：三立新聞）

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