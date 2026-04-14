李貞秀被開除！立院民進黨團酸「恐怖情人」：成為藍白與中共的棄棋

記者楊士誼／台北報導

李貞秀遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委身份，成為民眾黨史上「最短命立委」。民進黨團副幹事長陳培瑜今（14）日表示，李貞秀被開除的原因是「觸怒柯文哲天條」，而李貞秀是民眾黨的恐怖情人、民眾黨也是台灣的恐怖情人，如今藍、白甚至共產黨都沒為此發聲，看來李貞秀已經成為棄棋。

范雲表示，這件事情全民都受不了，終於告了一段落。只是非常遺憾，（開除理由）不是民進黨團兩個月前就一再地提醒的，立委如此層級的民代當然一定要效忠單一國家，但李貞秀明確有雙重國籍問題，也提不出任何證明，「民眾黨團的這齣戲，大家看了是瞠目結舌」。

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陳培瑜直言「我想現在最可以好好睡覺就是韓國瑜院長」，而對民眾黨而言李貞秀就是他們的「恐怖情人」，而民眾黨操弄台灣民主法治，對台灣民主制度而言也是台灣的恐怖情人，「這兩個恐怖情人現在總算願意讓這個歹戲拖棚的戲趕快落幕」。她希望民眾黨團新遞補上的立委或是整個黨團，仍要對李貞秀一事有所態度。

陳培瑜指出，民眾黨除名李貞秀的原因不是雙重國籍，而是因為她怒觸了「柯文哲天條」，即說出金流裡面的故事。「我會說民眾黨還是一個沒有民主法治概念、只是家臣制概念的政黨」，讓恐怖情人可以趕快離開舞台，對台灣人民來說都是好事。而對於將遞補立委的許忠信，范雲則表示，民進黨團一直都持開放態度，能夠在價值跟政策上合作對國家都是好事。

而對於李貞秀自爆民眾黨主席、黨團總召陳清龍等高層於4月7日逼宮她辭職，范雲則直言「民眾黨法治觀念有待加強」。不管是國際法、兩岸條例或內部運作。陳培瑜則說，李貞秀的事情不只藍白背書，連國台辦都在幫忙，但將近一個禮拜國台辦沒有對此發言，「李貞秀應該真的已經成為中國國台辦、國民黨還有民眾黨的棄棋了」。

陳培瑜也直言，這本來是民眾黨家務事，但他們用混亂的家務事破壞國家的民主法治，本來就要處理。如今看來在野黨、共產黨都不挺了，「就是剛好而已」。而民眾黨欠全民一個交代，到底李貞秀是不是國台辦「指定的一席」？到現在都沒有答案。

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