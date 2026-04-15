李貞秀被黃國昌弄哭！淚喊「別為難柯文哲」
[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格，但她不滿民眾黨主席黃國昌等黨高層逼宮過程，甚至指控她討薪才離職，上遍綠媒開轟。她今（15）早受訪時二度痛斥黃國昌要逼死陸配，態度強悍，沒想到隨後在政論節目中，聽著民眾黨前中央委員張益贍聲援，流淚將近2分鐘，更一度埋頭痛哭。她說「大家不要把柯牽扯進來，柯一直講，除非滅黨，他一定會挺陸配參政權，任何事情不要再扯到柯，我想柯更為難。」
李貞秀今中午在政論節目《中午鏡來講》時，聽到張益贍提到，李貞秀到各媒體喊冤，是覺得受到不當訊問、不公平裁處，民眾黨可以處理這樣的黨員嗎？更何況李貞秀是創黨黨員，黃國昌你幾梯的？你放棄時代力量為了民眾黨不分區立委，當初你在時代力量當黨主席每天罵柯文哲，「秀秀我可以體諒，雖然很多立場不一樣，但是這件事情，民眾黨處理的方式，明明可以很簡單處理，用欲加之罪何患無辭。」
李貞秀聽到「李貞秀是創黨黨員時」，開始默默流淚，聽到欲加之罪何患無辭時，她掩面痛哭，說謝謝幫她講話，她的朋友這兩天擔心她挺不過來，很怕撐不住，「我說今天不管民進黨這樣打壓陸配，那邊黃國昌這樣子踐踏、誣衊，還好是我，很多人會挺不過來，我很感恩，感謝主，還好有信仰。」
李貞秀隨後說，她也想說，「大家不要把柯牽扯進來，他真的很為難，柯一直講，除非滅黨，他一定會挺陸配參政權，這件事情，從頭到尾任何事情不要再扯到柯，不要為難柯，我想他的處境比我更艱難」
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