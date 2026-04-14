李貞秀要錢才辭立委？黃國昌：作為黨主席 我絕對不可能容許

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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，澄清自己是在「高度政治壓力」下才辭職，並否認以交換利益作為前提。民眾黨主席黃國昌今日(14日)受訪表示，與李貞秀開會當天原為討論辭職安排，但李貞秀卻在會中提出金錢補償的要求，作為黨主席絕不可能容許，並當場明確拒絕。

前民眾黨不分區立法委員李貞秀13日因違反黨紀遭民眾黨中評會開除黨籍，李貞秀回應，可以接受處分，但不能接受不實指控，更自爆被黨主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等人集體逼宮下才辭職，並否認以「以辭職當對價要補償」。

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對此，民眾黨主席黃國昌今日一早受訪表示，前民眾黨主席柯文哲日前已與李貞秀多次懇談，李貞秀回應將於總質詢後辭去不分區立委職務。因此，民眾黨團於4月7日黨團晨會後，由他本人、秘書長周榆修、黨團總召陳清龍及黨團幹部與李貞秀會談。

不過他表示，會議過程中，李貞秀「突然提出要求」，希望補償未來任期內的薪資、租金及相關福利，甚至認為需「先拿到錢才願意辭職」。黃國昌強調，不分區立委席次承載政黨票選民託付，作為民眾黨主席，絕對不可能容許，他說：『(原音)她(李貞秀)認為說要先拿得到錢，才願意去辭去不分區立委，那作為台灣民眾黨主席，我是絕對不可能容許，也不可能同意這樣子交換的條件，因為不分區立委員的職位所承載的是所有把不分區政黨票投給台灣民眾黨的支持者，我們在立法院就是要履行對於選民的承諾，捍衛民眾的權益，怎麼可能同意用金錢交換的方式來進行他之前跟柯文哲主席所表示，要辭去不分區立委員的職務。』

針對李貞秀事後聲明否認曾開口要錢，黃國昌直言非常驚訝，並指出不僅當天會議，後續由陳清龍持續溝通過程中，李貞秀仍不斷提及錢的事情，甚至在中評會會議中亦曾提及，與其對外說法不符，呼籲李貞秀不要繼續說謊。

此外，外界關注後續遞補立委席次的許忠信政治立場，黃國昌回應，民眾黨並無藍綠之分，不分區立委應依政黨理念履行對選民承諾，並指出許忠信具法學專業與立法院經驗，期望一定會有好的表現。