李貞秀解職權在立院！劉世芳：她並沒有完成全部的就職手續

內政部長劉世芳今（5日）列席行政院會後記者會時強調，內政部沒收到有關於李貞秀的退籍中華人民共和國申請表影本，「理論上，可能她並沒有完成全部的就職手續」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀2/3正式宣誓就職，但她中配身份引發質疑聲音不斷。內政部長劉世芳今（5日）列席行政院會後記者會時強調，內政部沒收到有關於李貞秀的退籍中華人民共和國申請表影本，「理論上，可能她並沒有完成全部的就職手續」，由於此舉已抵觸《國籍法》第20條，所以內政部已兩度發函給立法院，不過，「解職」權仍在立法院手上，這是機關應有的程序。行政院李慧芝則說，只要擔任國家的公職，就必須遵守現行國籍法的規範，沒有任何例外，這也是國家對於公務員忠誠最基本的要求。

劉世芳進一步說明，內政部早在1月30日之前就陸續把《國籍法》20條相關規範行文方式給李貞秀本人、中選會、司法院秘書長和立法院秘書長等，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相同，而內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。

劉世芳重申，依據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職前，就必須要申請放棄中華人民共和國國籍，無庸置疑，而且李貞秀要把申請放棄中國籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已將國籍法相關法律條文送給立院參考。但到目前為止，內政部沒有收到有關於李貞秀退籍中華人民共和國申請表影本，「所以，可能她並沒有完成全部的就職手續」。

劉世芳舉例，民選公職的解職機關，立委就是立法院、直轄市議員是行政院，省轄縣市議員是內政部，山地原住民區域代表是直轄市政府，鄉鎮市代表是縣市政府，村里長是鄉鎮市區公所，公職人員則是各該主管機關。以前南投縣議員史雪燕為例，內政部已在去年完成解除其議員職務；村里長部分，也要求縣市地方政府要完成解職任務。「照目前看法，我們會認為李貞秀女士沒有完成退籍的申請手續，解職的部分就由立法院做機關上應該有的程序」。

列席院會後記者會的陸委會副主委梁文傑則表示，陸委會已經說明過很多次，對於陸配的參政權是規定在「兩岸人民關係條例」中，但陸配如果選上公職、怎麼就任，則是規定在《國籍法》裡面。很多人講所謂特別法優於普通法，這是一個誤解，「如果特別法和普通法都有針對同一 事項規定的話，特別法當然優於普通法，但如果特別法跟普通法沒有針對同一事項有所規定，那就是個別適用。」以「兩岸條例」來說，只規定中配入籍10年後可以參選公職，但就任公職時，就要按照《國籍法》的規定辦理。

