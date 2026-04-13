李貞秀討薪 嗆這點錢都拿不出來

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民眾黨13日召開中評會，李貞秀一身名牌打扮現身。（鄧博仁攝）

首位陸配立委李貞秀衍生出一連串爭議紛擾，卻戲劇性地由民眾黨自己畫下句點，其中，民眾黨團總召陳清龍繳交4月7日黨團會議紀錄，指李曾表態希望做到今年8月底再走，並要求民眾黨「補」她剩下17個月薪水與房租，成為最後震撼彈。儘管李貞秀稱這是不實指控，更點名是黨主席黃國昌「高度政治壓力下的單方要求」，民眾黨茶壺風暴能否就此平息，耐人尋味。

李貞秀昨身穿市價約17萬元的DIOR外套、手拎2.9萬元愛馬仕包現身民眾黨部，引起側目。由於李貞秀遭爆面對黨內勸退時，曾落淚稱「有5個孩子要養」，還要補她薪水。台中市議員、民眾黨中央委員江和樹大酸，不能因為「吃過海底撈就回不去吃魯肉飯」，更直言李的問題不只一樁，「離開只是剛好而已」。

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據悉，陳清龍昨向中評會繳交黨團會議紀錄，當天現場除了李貞秀，還有黃國昌、祕書長周榆修、陳清龍、黨團主任陳智菡共5人。李貞秀表達她這3年花了很多錢、連房子都賣了，「就做到8月底，之後的錢補給我就好」，與會者追問「是8月底後的薪水加房租嗎？」李貞秀則稱「對」。

知情人士透露，當李貞秀說出條件後，黃國昌氣憤大罵「妳在講什麼」，但李貞秀一度反嗆「這點錢都拿不出來」、「我看不起」。

以立委薪資約20萬元計算，李貞秀所稱要「補」給她的金額至少340萬元，尚不包括房租費。

據指出，李貞秀昨說明時，表達該會議紀錄摘要有出入，認為自己被設局，還生氣地說她沒做錯、是幫民眾黨創造聲量，且只有她可以對抗民進黨、為民眾黨辯護，並直言黨天黃國昌等人集體要求她在立法院總質詢結束後，公開宣布辭去立委，並非她自願以辭職交換利益。