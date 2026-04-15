李貞秀討錢被開除？ 爆陳琬惠卸任民眾黨立委「照樣月領20萬」

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李貞秀被指要求補償立委剩餘任期薪水才肯辭職，網曝陳琬惠卸任後仍照領每月20萬元。（鏡報李智為）

被民眾黨安排為中配代表的李貞秀日前遭開除黨籍，雙方開始互相放話爆料指控對方，民眾黨主席黃國昌還指李貞秀多次提及要拿錢才肯辭職。即將代表民眾黨參選宜蘭縣長的前立委陳琬惠則被爆出，在卸任立委後仍月領20萬元長達半年的時間，前民眾黨幕僚張益贍不解，「李貞秀提同樣要求就要被開除黨籍？」

據報，民眾黨13日以李貞秀言行影響聲譽、破壞黨內和諧，還以辭任立委為對價，要求補償她剩餘立委任期的薪水，因此決議開除黨籍，讓她喪失不分區立委資格；黃國昌14日受訪也稱李貞秀「不止一次」開口要錢，甚至還說民眾黨如果連這點錢都拿不出來，她瞧不起，讓他很難過，他不可能接受這樣的要求。而李貞秀則反斥黃「一派胡言」強調自己沒有要拿任何人的一分錢，只是要把她募來的款項還給她的捐款人。

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然而網紅四叉貓揭露，2024總統大選結束後，柯文哲依然用政治獻金專戶在養人，當年2月卸任的民眾黨不分區立委陳琬惠，持續每個月領柯文哲20萬元，收支科目為「參加公職人員選舉使用支出」。紀錄顯示陳琬惠自2024年4月一路領到2024年9月，柯文哲因案遭檢方羈押後，才沒有後續相關紀錄。

陳琬惠被爆卸任民眾黨立委後仍每月領20萬元。（翻攝自四叉貓臉書）

陳琬惠2024年卸任後，2025年12月才被民眾黨徵召參選宜蘭縣長，現在要和國民黨吳宗憲進行「藍白合」協調。張益贍指出，「為何陳琬惠卸任立委月薪20萬，李貞秀提同樣要求就要被開除黨籍？」張還建議民眾黨乾脆把陳琬惠也移送中評會，可以順便解決宜蘭「藍白合」問題。

民眾黨2024年12月徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，會不會選到底還要看藍白合的結果。（鏡報鄒保祥）

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