李貞秀討「資遣費」遭開除 律師反問：柯文哲一審17年不處理？

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台灣民眾黨中央評議委員會周一（13日）決議，開除不分區立法委員李貞秀的黨籍。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀捲入檢舉新竹市長高虹安、指涉柯文哲等爭議，遭移送民眾黨中評會裁處，經決議昨（13）日開除黨籍，引發各界關注。對此，「熊大律師」陳君瑋今（14）日直言，相關除名理由恐難成立，甚至反而替李貞秀留下法律反擊空間，建議可循司法途徑保障自身權益。

陳君瑋表示，李貞秀今日要求民眾黨公開全部錄音檔，「不要這樣造謠中傷」，顯示事件仍有諸多未明之處。他並指出，「請神容易，送神難」，若處理不當，恐將衍生更多法律爭議。

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陳君瑋進一步分析，從法律角度來看，李貞秀可考慮提出假處分、確認黨籍存在以及損害賠償等訴訟手段，以維護自身權益。他認為，政黨若要做出除名處分，必須具備「具體危害政黨」的明確事由，否則恐難經得起法律檢驗。

針對此次除名理由，陳君瑋質疑，外界所見並非李貞秀涉及共諜或重大不法，也非與特定案件檢舉有關，反倒因「要求資遣費」引發爭議。他直言，若僅屬觀感或道德層面問題，卻上升為法律層級的除名處分，「很明顯，就是留給李貞秀反擊的空間」。

陳君瑋也反問，若以此標準檢視，其他更具爭議性的個案是否也應比照辦理，相關標準是否一致，恐將成為外界檢驗焦點。

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