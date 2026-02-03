李貞秀認了放棄陸籍做不到！反嗆內政部你行你來 林楚茵開罵：法律前沒擺爛裝傻空間

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(2/3)表示，立院迎來幾位新同事，自己身為學姊，要提醒民眾黨新科立委李貞秀，要立法前先學會守法，《國籍法》早已規範，就職前須於一年內取得證明文件，既然早知會遞補立委，就不該拖到連壓線交作業都做不到，若拿不出放棄國籍證明，立院就該依法解職，法律面前沒有特權，更沒擺爛裝傻的空間。

民進黨立委林楚茵，翻攝林楚茵社群粉專

陸配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，上午宣誓上任，針對外界關注其就任前，是否已經依法放棄中國國籍一事，她拿出機票、文件並回應，自己想去放棄中國國籍，但中國公安局不受理，並反嗆會把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。

林楚茵在社群粉專發文指出，今天也迎來幾位新同事，自己身為學姊，要提醒民眾黨新科立委李貞秀，要當立法者，請先學會守法。

林楚茵說，《國籍法》第20條規定「就職前」必須放棄他國國籍，並於一年內取得證明文件，既然早知道自己會遞補，不該拖到現在連壓線交作業都做不到。

林楚茵表示，內政部已經貼心把「退出中華人民共和國國籍申請表」送到李貞秀辦公室，動動手填表沒有很難，若拿不出放棄國籍證明，立法院就應依法解職。

林楚茵說，法律面前沒有特權，更沒有「擺爛」、「裝傻」的空間。

