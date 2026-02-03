李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配

中配出身的李貞秀今正式就任民眾黨不分區立委。（王侑聖攝）





民眾黨6名新任不分區立委今（3日）就職，其中中配出身的李貞秀因國籍問題，持續引發外界關注。外媒近日報導，李貞秀當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續。李貞秀受訪時也證實「是友好的分手」。此消息引來網友譁然，直呼「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」。

李貞秀是中國湖南省衡南縣人，1993年因婚姻移居台灣，來台已超過30年。根據《BBC》報導，她在受訪時表示，當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就辦理了離婚手續。李貞秀坦言先生很怕政治，2人是友好的分手，「後來這些一波一波的攻擊來的時候，他也很慶幸說，還好我們分開了」。

李貞秀表示，自己並不擔心能否走完任期，她最慢是1年內要提出放棄國籍，等於就職沒有疑慮，但內政部還是要硬來，將解職令送到立法院，「多數的立法院當然不可能去執行一個少數政府的違法的行政命令」。

據了解，前民眾黨主席柯文哲2023年原本有意將中配徐春鶯列為該黨不分區立委，但在社會輿論強烈質疑下，徐春鶯婉拒提名，柯於是改提名同為中配的李貞秀，列民眾黨不分區立委第15名，如今李也在爭議聲中遞補上任，成為歷來擔任最高階公職的中配代表。

有官員表示，李貞秀已取得定居資格，有無離婚不會影響台灣身分，但要擔任立委，須在就職前辦理放棄外國籍。李貞秀今也秀出文件，證明自己有試圖放棄中國籍，但當地機關並不受理。她強調，兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國；她也認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。（責任編輯：王晨芝）

