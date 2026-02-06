李貞秀議題燒 黃國昌批同為綠解讀大不同：恣意解釋法規怎稱得上是法治國家？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

內政部長劉世芳日前表態，已規範機密以上文件及個資都不提供給陸配立委李貞秀，陸委會等相關部會也做出表態，將審酌內政部相關意見。民眾黨主席黃國昌今（6）日被問及此議題，黃國昌說，為什麼同樣都是民進黨執政，針對於兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？難不成台灣現在已經變成了，即使是同一個民進黨，只要換人主政，法律的解釋就可以隨時變化的境地嗎？那如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是一個真正的法治國家？

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天在新北新莊競選總部，舉行政策記者會，會後受訪時，媒體詢問有關李貞秀議題。記者問，針對這個國籍法的議題，內政部決定不給密件以上的文件給李貞秀，那陸委會也相繼表態要用最嚴格的條件處理。那行政院也說會參酌內政部的相關意見，黃國昌怎麼看民進黨政府這些表態？那有什麼意見給民眾黨團應對。

對此，黃國昌說，台灣的民主法治，經過這二三十年來的發展，我們期許、我們希望、我們期待、我們也相信，台灣是一個真正的法治國家。比較令人遺憾的事情啊，是針對有關於陸配參政權的事情，目前的賴清德政府，卻脫離了所謂依法行政最重要的法治國的精神。

黃國昌表示，自己曾經公開講過，為什麼同樣都是民主進步黨執政，針對於兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？現在的陸委會，跟過去邱太三所主掌的陸委會，也有完全不一樣的解釋，難不成台灣現在已經變成了，即使是同一個民主進步黨，只要換人主政，法律的解釋就可以隨時變化的境地嗎？那如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是一個真正的法治國家？

黃國昌說，只有奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話，進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事。透過自己的政治目的，恣意的解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖要實質的空洞化我們陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。



