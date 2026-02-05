李貞秀財產申報一排精品 媒體人翻市價質疑「這件事」

【論壇中心／綜合報導】中配李貞秀就任民眾黨不分區立委，除了爆出雙重國籍爭議之外，近日也遭翻出財產申報列表，據週刊報導，李貞秀的財產申報中，珠寶、古董、字畫及其他清單共有11項，總價值239萬9732元，而她在立委就職當天，穿著白衣綠褲，腳上穿著4萬多元的愛馬仕白鞋，也成為討論話題。

資深媒體人林育卉今日在《頭家來開講》節目中表示，看完李貞秀兩年前的財產申報，上面的價格令她非常疑惑，因此她到知名的拍賣網站去搜尋後發現，愛馬仕的LINDY 26兩用包價值43萬，比李貞秀申報的25萬價格還高，而KELLY 25兩用包，李貞秀申報的是49萬8千，但網路上的價格卻是95萬，偌大的差距讓林育卉忍不住質疑，若這些精品真的是這些價格，李貞秀敢不敢用這個數字拍賣，「我現在就去貸款跟她買這些東西」，林育卉更表示，李貞秀若真有本事，應該以珠寶鑑定或名牌精品鑑定來開一個Podcast節目，教教大家如何用這樣便宜的價格，買到這些高價精品。

對於李貞秀的財產申報引發討論，也讓民進黨立委陳培瑜質疑她是否「假離婚」，陳培瑜表示，她猜想可能是財產申報、財產公開有所疑慮，因此李貞秀才會選擇與丈夫離婚，但到底是有什麼樣的離婚協議，「讓前夫願意讓妳的公司登記在他的診所」？

