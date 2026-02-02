李貞秀質詢台灣官員恐成習近平統戰樣板！張宏陸籲政府拿出態度

民進黨立委張宏陸要行政部門拿出魄力、拿出態度處理民眾黨籍李貞秀尚未申請放棄中國國籍問題。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕中配出身的民眾黨籍李貞秀將於明日在立法院宣誓就職，但李尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。民進黨立委張宏陸今直言，依法李貞秀沒有辦理放棄中國國籍，就不能擔任立委，行政部門應該拿出魄力、拿出態度。否則，當李貞秀未來真的站上質詢台，恐讓中共操作「中國人能在台灣當立委、質詢台灣官員」輿論，讓國際社會誤解台灣就是中國的一部分。

根據「國籍法」規定，中華民國民參選公職當選者，應於就(到)職前辦理放棄外國國籍，並於就(到)職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，否則不得繼續擔任公職。

張宏陸接受本報訪問時表示，法律明文規定若李貞秀沒有辦理放棄中國國籍，就不能就職擔任立委，政府就應該拿出魄力來，李貞秀依法就不能當立委，還可以讓她到什麼委員會？明天李貞秀就要舉辦就職典禮，到今天行政部門都沒有出來表示態度嗎？

「難道要讓李貞秀站上質詢台質詢嗎？」張宏陸示警，此舉將讓台灣釋出一個訊息，讓中國領導人習近平說：「你看我中國人就是在台灣的立法院質詢台灣的官員，你可以說台灣不是中國的嗎？」

張宏陸補充，若李貞秀順利當上立委，國台辦未來將怎麼操作輿論可想而知，恐怕就會跟全世界講說：「你看我中國人，還不是當了台灣的立委，還在內政委員會質詢！」將讓國際社會誤解台灣就是中國的一部分。

張宏陸強調，這是茲事體大的問題，不單涉及內政、機密資訊等，讓一個敵對國家的人來當立法委員已是更嚴肅的問題。他認為，所有的部會不是只有內政部該硬的時候就要做，應該直接拿出李貞秀中國籍的證明來一槍斃命，不要只有嘴巴講，要拿出一個態度來，人民才會相信這個政府。

另，針對中選會昨公告民眾黨提名的原籍中國人士李貞秀，遞補當選民眾黨不分區立委，張宏陸直言，內政部難道沒有依據「國籍法」相關規定及李貞秀尚未辦理放棄中國籍，要求中選會不能公告嗎？現在是政府自己本身就沒態度，「雖然我是執政黨的立委，但行政部門應拿出態度，該怎麼做就怎麼做！」

