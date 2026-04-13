李貞秀質詢「卡詞」有隱情？王義川憶「反常一幕」驚呆

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀因爆料高虹安收受柯文哲700萬元等言論，引發黨內風暴。民眾黨中評會於13日正式決議，依《紀律評議裁決準則》開除其黨籍。對此，民進黨立委王義川回憶李貞秀日前「尷尬卡詞」的質詢處女秀，驚覺當時現場詭異的氛圍，極可能是一場「集體逼退」的政治大戲。

李貞秀首質詢「卡詞」遭卓榮泰強勢反擊！王義川憶「反常一幕」疑有隱情

李貞秀（左）遭火速開鍘，否認遭指控「討錢才辭職」。（圖／民視新聞）

中評會火速開鍘：李貞秀遭指控將「立委職位」當金錢交易





民眾黨中評會指出，李貞秀多次言論嚴重損害黨譽，更在2026年4月7日的會議上，涉嫌將「辭任不分區立委」作為籌碼，要求特定金額補償。中評會認為，公職職務不可交易化，此舉嚴重侵蝕政黨誠信，經三分之二以上委員決議，即日起予以開除黨籍處分。針對「討錢才辭職」的指控，李貞秀強力澄清「不拿一分錢」，並反指黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍等4人，在4月7日她登台總質詢前不到1小時，集體要求她在質詢結束後立即宣布辭職。當天質詢現場，行政院長卓榮泰拒絕備詢，而民眾黨團竟無一人到場聲援，放任李貞秀獨自在台上遭卓榮泰「洗臉」。

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李貞秀首質詢「卡詞」遭卓榮泰強勢反擊！王義川憶「反常一幕」疑有隱情

王義川回憶當天極度反常的質詢表現，推測可能正被迫發表請辭聲明。（圖／民視新聞）





王義川揭密：投影片「致謝字幕」藏退位玄機？





王義川在政論節目中分析，李貞秀當天質詢表現極度反常，不但語塞結巴，投影片最後竟出現「謝謝民眾黨、謝謝柯主席」等如同告別演說的字幕。王義川大膽推測，當時李貞秀可能正被迫發表請辭聲明，但她最終選擇不配合演出，才會在台上顯得局促不安。主持人也補充，外界原以為李貞秀是因緊張才卡詞，但若對照其說法，很可能是當時手上的稿子寫的是「請辭聲明」，李貞秀因不想照唸才導致語句破碎。王義川對此點頭表示「應該是」。

原文出處：李貞秀首質詢「卡詞」遭卓榮泰強勢反擊！王義川憶「反常一幕」疑有隱情

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