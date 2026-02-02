李貞秀質詢、索資恐遭拒？樊啟明拋3問：立院非政院下屬機關
民眾黨將遞補包括「陸配」李貞秀在內的6名新任立委，預計3日到立院宣誓，未料卻有消息傳出，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。資深媒體人樊啟明拋出3問，並強調立法院不是行政院的下屬機關，官員站上備詢台，是對憲法的服從，而非對個人喜好。
據《自由時報》昨(1)日報導指出，有「知情官員」表示，由於李貞秀尚未出具申請放棄國籍證明，主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，且李質詢時，卓揆、各部會首長及官員也可不用回答。
對此，樊啟明今在臉書拋出3問，包括1、誰是裁判？立委資格是否有效，有權認定的是「中選會」或「法院」。在當選證書未被依法撤銷前，她就是合法的立法委員；2、誰監督誰？憲政規定行政對立法負責。今天官員若能以「懷疑資格」為由拒絕李貞秀質詢，明天是否也能對其他「看不順眼」立委比照辦理？3、誰在找藉口？李貞秀案卡在《國籍法》與《兩岸條例》的憲政矛盾中，這需要釋憲或修法解決，而非行政官員自行政治操作。
樊啟明強調，執政黨有疑慮，正常程序是依法律途徑向法院提告或請中選會撤銷，並直言立法院不是行政院的下屬機關，官員站上備詢台，是對憲法的服從，而非對個人喜好。
針對此事，李貞秀辦公室發表聲明，「立委是代表民意，為了回應多元族群而發聲」，李貞秀是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當法律權利及程序產生的立委，其背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色，「族群背景絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成『國安風險』」。
