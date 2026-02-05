李貞秀赴中申請放棄國籍遭拒 國台辦：同屬一中不存在放棄國籍問題

中國國台辦發言人陳斌華。（資料照片） 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 民眾黨中配立委李貞秀2/3宣誓就職，對於雙重國籍所產生的爭議，她表示，自己去年曾回中國申請放棄國籍，但不被受理。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（5）日表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。內政部則重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明。

陳斌華說，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」的問題。民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台的大陸配偶，「我們對此堅決反對，民進黨當局種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。」

