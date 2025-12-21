李貞秀轟"綠指控張文是新二代" 民進黨:網傳謠言勿抹黑

政治中心／綜合報導

殺人暴徒張文被謠傳是"中配二代"，民眾黨不分區立委被提名人李貞秀參加活動時，直指是被民進黨抹紅，但這個消息來自網路、陸委會第一時間澄清，綠營要她別胡亂指涉、造謠。此外國民黨團也臨時變更內政委員會的議程，要把警政署、交通部，找來專報，也被質疑想把蔣萬安調度北市警局不力，推給中央。

親藍社團舉辦餐會，明年二月準備遞補民眾黨不分區立委的中配李貞秀一上台就談起北捷發生的隨機砍人案件，她指控遭民進黨抹紅。

李貞秀說「民進黨他們連昨天這麼沉痛的悲劇，都想要抹紅陸配、想要汙衊那個小朋友是新二代，他一定要在內部找敵人就對了。」

網紅四叉貓也幫忙澄清，說張文是土生土長台灣人。（圖／民視新聞）

吳崢說「兇手的身分背景民進黨沒有做任何評論，(李貞秀)指控並非事實，只要認同台灣、效忠中華民國，那就是我們這國家的主人。」





回顧事件發生後，網路開始留傳張文是中配生的第五縱隊，儘管陸委會很快澄清張文跟他的雙親都是土生土長台灣人，譴責有心人士藉社會不幸事件，刻意激化對立衝突。連網紅四叉貓都發長文廣傳，但民眾黨政治人物卻指控是民進黨抹紅，但被懷疑藉悲劇政治操作的，不只這一起，原本週一內政委員會安排考察，案發後變更議程，要把地方警力調度責任上升到中央職權，還拉了衛福部、交通部等部會備詢，讓內政立委質疑該不會是幫蔣萬安推責吧？

李柏毅說「原本也是安排在地方考察，現在有這事件，突然要安排專案報告，但這個專案報告的內容也很奇怪，也把交通部長要求列席，管轄的範圍都在台北市政府，會把交通部長邀請癌委員會，也很奇怪的事情，是不是想甩鍋中央。」

立法院變更議程，要請中央官員來報告北捷隨機砍人。（圖／民視新聞）





四條人命的慘劇，除了肇禍兇手，是否還有人為疏失？隨著案情越來越明朗，該負責的都難以卸責。

（民視新聞綜合報導）

