李貞秀退籍情況「立院數次已讀不回」？綠黨團喊話韓國瑜快查明：若違法就解職

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

陸配李貞秀日前就職民眾黨立委，但她尚未放棄中國國籍，引發爭議。對此，民進黨立委陳培瑜今（6）日向立法院長韓國瑜喊話，請查清楚李貞秀是否違反《國籍法》，若違法立院應予以解職。

內政部長劉世芳5日在行政院會後記者會上指出，內政部目前還未收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍的申請表影本，「目前看來李貞秀並沒有完成退籍申請手續，解職的部分就由立法院來解職機關上面應該有的程序」。

不過，劉世芳也說，由於相關正本文件是提交給立法院，因此內政部無從得知李貞秀是否已遞交放棄國籍申請，但內政部持續提醒立法院應行使職權處理解職，若立法院持續不予理會，依《憲法訴訟法》規定，可由相關機關循院際爭端程序，交由憲法法庭最終裁定。

陳培瑜今早透過臉書提及，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜提及，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚，民眾黨前立委麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。

陳培瑜說，內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應，所以今天民進黨立法院黨團也正式發函，請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

